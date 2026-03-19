В Беларусь приехал спецпосланник Трампа: о чем он говорит с Лукашенко

19 марта специальный представитель президента США Джон Коул совершил визит в Минск. Он встретился с белорусским правителем Александром Лукашенко.

Об этом сообщает ресурс "Пул Первого".

Смотрите также У границ Украины: белорусский оппозиционер ответил, зачем Лукашенко собирает резервистов

Что известно о визите Коула в Беларусь?

Переговоры проходят во Дворце Независимости с участием делегации из США.

Детали встречи пока не раскрываются, однако в начале переговоров Лукашенко очертил их повестку дня. По его словам, диалог имеет "всесторонний характер и охватывают широкий спектр двусторонних вопросов".

Среди ключевых вопросов – восстановление полноценной работы дипломатических представительств, возможности экономического взаимодействия и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных.

В то же время Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве отсутствует определение "политический заключенный".

Думаю, мое мнение относительно глобальных проблем, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важно для вас, поскольку вы воюете против наших друзей,

– сказал белорусский диктатор.

Джон Коул занимает должность спецпосланника США в Беларуси с ноября 2025 года. С тех пор он уже провел несколько раундов переговоров с белорусской стороной и неоднократно встречался с Лукашенко. Предыдущий его визит в Минск состоялся в середине декабря 2025 года.

Прошлые встречи Коула-Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.

Лукашенко боится повторить судьбу Али Хаменеи