Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что Северная Корея также заинтересована в визите Путина.

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Чего хочет КНДР

Как отметил Коваленко, бесспорно, КНДР нужны ядерные и ракетные технологии. Они хотят получить от России то, чего пока не имеют.

Северная Корея смогла в условиях санкций производить собственную боевую бронированную технику. Понятно, что многие технологии там еще с прошлого века. И им нужно что-то с этим делать.

Они зависят от многих технологий прошлого. И им нужно все это как-то обновлять. Именно для этого им и нужна Россия,

– сказал Коваленко.

Самое интересное, что Китай на это не пойдет. Если Запад заподозрит, что Пекин будет оказывать военную помощь КНДР, то сразу пойдут санкции. Может казаться, что это не страшно для Китая. Но на самом деле они действительно этого опасаются.

Экономика Китая очень зависима от санкционной политики Запада. Если будут ограничения по экспортным возможностям китайской экономики и переориентация на Индию – Китаю это не нужно. Поэтому они будут вести себя осторожно. Они так себя и ведут в отношении КНДР. А вот Россия идет ва-банк. Ей нечего терять, поэтому она может на это пойти,

– объяснил Коваленко.

Визит Путина в КНДР: кратко