На слова главы Кремля отреагировал руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Как Коваленко прокомментировал заявления Путина?

Российский президент осмелился сравнить слова Владимира Зеленского об угрозе для воздушного пространства страны-агрессора с государственным терроризмом.

По словам Коваленко, "странно слышать от главы террористической организации, маскирующейся под государство Россия, Путина, обвинения в терроризме".

Руководитель ЦПД пояснил, что Россия ежедневно терроризирует Украину, именно Россия перенесла эту войну и на свою территорию. При этом страна-агрессор еще и "сыплет обвинениями".

Коваленко подчеркнул, что размывание реальности – это постоянный прием российской пропаганды и политиков.

Сейчас это уже выглядит совершенно неадекватно на фоне их действий. Это демонстрирует, что именно этих наших мер в России боятся. И это хорошо,

– подчеркнул глава ЦПД.

Что именно заявляли Зеленский и Путин?

Президент Украины предупредил страну-агрессора о том, что ее воздушное пространство становится все более опасным. К слову, ранее Зеленский поставил задачу увеличить количество запускаемых в сторону России дронов до 1000 в сутки.

"Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: развязанная Россией война закрывает ее небо", – заявил глава государства.

Такой неутешительный для России анонс, очевидно, не понравился Путину. Поэтому он решил приравнять это к государственному терроризму, оправдываясь тем, что Россия якобы ничего не разрушает и никого не убивает.