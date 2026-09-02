На слова очільника Кремля відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як Коваленко прокоментував заяви Путіна?

Російський президент наважився порівняти слова Володимира Зеленського про загрозу для повітряного простору країни-агресорки з державним тероризмом.

За словами Коваленка, "дивно чути від керівника терористичної організації, що маскується під державу Росія, Путіна, звинувачення в тероризмі".

Керівник ЦПД пояснив, що Росія щодня тероризує Україну, саме Росія принесла цю війну і на свою територію. При цьому, країна-агресорка ще й "сипле звинуваченнями".

Коваленко наголосив, що розмиття реальності – це постійний прийом російської пропаганди й політиків.

Зараз це вже виглядає тотально неадекватно на фоні їхніх дій. Це демонструє, що конкретно цих наших заходів у Росії бояться. І це добре,

– підкреслив очільник ЦПД.

Що саме заявляли Зеленський і Путін?

Президент України попередив країну-агресорку про те, що її повітряний простір стає дедалі більш небезпечним. До слова, раніше Зеленський ставив завдання збільшити кількість запущених на Росію дронів до 1000 на добу.

"Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо", – висловився глава держави.

Такий невтішний для Росії анонс, вочевидь, не сподобався Путіну. Тож він вирішив прирівняти це до державного тероризму, виправдовуючись тим, що Росія нібито нічого не руйнує та нікого не вбиває.