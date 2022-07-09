Коллаборанта Алексея Ковалева исключили из налогового комитета Рады

Народный депутат Алексей Ковалев решил перейти на сторону врага. Совсем скоро ему нужно будет отвечать за государственную измену, а пока его выгоняют со всех должностей.

Некоторые украинские чиновники решили перейти на сторону врага и помогать ему уничтожать Украину. Народный депутат Алексей Ковалев оказался одним из наиболее активных предателей, на которого россияне возлагают большие надежды.

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Исключение Ковалева из налогового комитета ВРУ

Одним из вопросов повестки дня на сегодняшнем заседании Верховной Рады стало постановление №7535. Оно предусматривало исключение депутата-предателя Алексея Ковалева из налогового комитета.

"За" соответствующее решение проголосовало 279 народных избранников. Решение принято, коллаборанта выгнали из налогового комитета.

Верховная Рада Украины приняла Постановление, согласно которому отозван внефракционный народный депутат Украины Ковалев Алексей Иванович с должности члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,

– говорится в сообщении.

Напомним, бывший депутат от партии "Слуга народа" решил перейти на сторону врага. Предатель начал так активно помогать оккупантам, что назначили его "вице-премьером по вопросам сельского хозяйства" во временно оккупированной Херсонской области.

На Ковалева было совершено покушение, первая попытка оказалась неудачной.

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