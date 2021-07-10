Козак курирует уничтожение украинского языка и культуры на оккупированных территориях,– разведка

Россияне создали на оккупированных территориях социокультурные фонды и центры, чтобы уничтожить национальную идентичность украинцев. Одним из инструментов оккупантов является фонд "Русский мир".

Председателем попечительского совета Фонда является заместитель главы Администрации Президента России и основной реализатор политики Москвы на украинском направлении Дмитрий Козак.

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Для чего нужен фонд

Разведчики предупредили, что под прикрытием фонда на оккупированной территории открыли представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр". Он координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины.

Важно, что так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта имеют целью полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на Донбассе.

Это – искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждение искаженных исторических фактов по истории региона,

– подчеркнули в разведке.