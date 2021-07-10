Головою опікунської ради фонду є заступник глави Адміністрації президента Росії і основний реалізатор політики Москви на українському напрямі Дмитро Козак.

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Для чого потрібен фонд

Розвідники попередили, що під прикриттям фонду на окупованій території відкрили представництво так званого міжнародного культурного проєкту "Русский центр". Він координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України.

Важливо, що так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта мають на меті повне знищення національної ідентичності українського населення на Донбасі.

Це – викорінення української мови та культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти у місцевих навчальних закладах, насадження викривлених історичних фактів щодо історії регіону,

– наголосили у розвідці.

Зверніть увагу! Раніше розвідка попередила, що Росія відправила на Донбас групу офіцерів-інструкторів, які відповідають за підготовку диверсійно-розвідувальних підрозділів бойовиків.