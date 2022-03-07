Каждый, кто обратился на "горячую линию" Киевской ОВГА, получит все необходимое – глава области

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что на "горячую линию" области за помощью обратилось уже более 4 тысяч человек и каждый из них получит все необходимое.

Мы знаем каждый адрес, куда необходимо доставить помощь, откуда необходимо эвакуировать людей. Как только будут открыты гуманитарные коридоры – сразу предоставим нужное. Туда, где не ведутся активные военные действия, помощь уже дошла до людей,

– подчеркнул он.

Также Кулеба призвал людей, нуждающихся в помощи, без промедлений обращаться по номеру: +380 (44) 363 07 34. По его словам, прямые обращения граждан позволят сделать помощь более эффективной.

К теме За останні 4 доби в Україну привезли 18 тонн гуманітарної допомоги

Отдельно областной глава рассказал о гуманитарной помощи, поступающей в Киевскую область из разных уголков Украины и европейских стран.

"Товары первой необходимости передают для жителей Киевской области с Запада Украины – Ровенской, Волынской, Львовской, Винницкой, Житомирской областей. Активно помогает и международное сообщество – волонтеры из Италии, Германии, Польши, Кипра. В пристоличный регион посылают продукты питания, медикаменты, теплую одежду и вещи первого потребления", – сообщил он.

Также он рассказал, что на территории области были созданы логистические центры, оперативно развозящие полученную помощь. Гуманитарные грузы, направляемые прямыми рейсами, передаются непосредственно в общины.

В настоящее время уже развезено более 40 тонн медикаментов и 198 тонн продуктов. Еще 252 тонны гуманитарки сейчас развозятся по районам по логистическим хабам. Как только откроются гуманитарные коридоры, все это немедленно будет передано и людям в пострадавшие города и поселки. В первую очередь это Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель. Мы ни за что не оставим их один на один с бедой,

– подчеркнул Кулеба.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!