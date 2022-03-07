Ми знаємо кожну адресу, куди необхідно доправити допомогу, звідки потрібно евакуювати людей. Щойно будуть відкриті гуманітарні коридори – одразу надамо потрібне. Туди, де не ведуться активні військові дії, допомога вже дійшла до людей,

– наголосив він.

Також Кулеба закликав людей, яким необхідна допомога, без зволікань звертатися за номером: +380 (44) 363 07 34. За його словами, прямі звернення громадян дозволять зробити допомогу більш ефективною.

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Окремо обласний очільник розповів про гуманітарну допомогу, що надходить до Київщини з різних куточків України та європейських країн.

"Товари першої необхідності передають для мешканців Київщини із Заходу України – Рівненської, Волинської, Львівської, Вінницької, Житомирської областей. Активно допомагає й міжнародна спільнота – волонтери з Італії, Німеччини, Польщі, Кіпру. До пристоличного регіону надсилають продукти харчування, медикаменти, теплий одяг та речі першого вжитку", – повідомив він.

Також він розповів, що на території області було створено логістичні центри, які оперативно розвозять отриману допомогу. Гуманітарні вантажі, що надсилалися прямими рейсами, передаються безпосередньо в громади.

Наразі вже розвезено понад 40 тонн медикаментів та 198 тонн продуктів. Ще 252 тонни гуманітарки зараз розвозяться по районах з логістичних хабів. Щойно відкриються гуманітарні коридори, все це негайно буде передано й людям у міста та селища, які постраждали. Насамперед це Буча, Ірпінь, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель. Ми нізащо не лишимо їх сам на сам з бідою,

– наголосив Кулеба.

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