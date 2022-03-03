Козицкий объяснил, как ориентироваться на воздушную тревогу жителям Львовской области

Глава Львовской областной государственной администрации на своей странице в социальной сети фейсбук сообщил, как львовянам ориентироваться по воздушной тревоге.

По его словам, если сирена и телеграм-канал "Уведомление ЦЗ" сообщают о тревоге, это касается не только Львова, но и всей Львовщины.

Важно В Попасной россияне уничтожили 40 жилых домов: уже известно о жертве и раненых

"Если сирена перестала работать, это не значит, что опасности уже нет. Отбой воздушной тревоги наступает тогда, когда сирена звучит во второй раз и поступает уведомление от телеграм-канала", – сообщил Максим Козицкий.

Если звучит сигнал тревоги, необходимо включить телеканал "Перший Західний", "Правда тут. Львів", "НТА" або "UA:Львів". Также алгоритм действий представляют: радио "Перше", "Львівська хвиля", "Люкс", "Вголос" та "Незалежність",

– отметил Козицкий.

Подробную инструкцию публикуют на телеграм-канале Оповещение ЦЗ Департамента по гражданской защите Львовской ОГА.

Что делать во время воздушной тревоги

Запрещено находиться на улице;

Нужно выключить свет и газ, взять документы, продукты и воду;

Следует перейти в укрытие или наиболее безопасное место дома (ванная комната, подвал).

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Сообщение Максима Козицкого

Если сирена и телеграм-канал "Уведомление ЦЗ" сообщают о тревоге, это касается не только Львова, но и всей Львовщины.

Когда вы слышите звук сирены или получаете соответствующее сообщение от телеграм-канала "Уведомление ЦЗ" это означает, что на всей территории Львовской области есть опасность.

Если сирена прекратила работу, это не значит, что опасности уже нет. Отбой воздушной тревоги наступает тогда, когда сирена звучит во второй раз и поступает уведомление от телеграм-канала.

Если звучит сигнал тревоги, необходимо включить телеканал "Перший Західний", "Правда тут. Львів", "НТА" або "UA:Львів". Также алгоритм действий представляют: радио "Перше", "Львівська хвиля", "Люкс", "Вголос" та "Незалежність".

Кроме того, подробную инструкцию публикуют в телеграм-канале Уведомление ЦЗ (https://t.me/dczloda) Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Во время воздушной тревоги:

• Запрещено находиться на улице;

• Необходимо выключить свет и газ, взять документы, продукты и воду;

• Следует перейти в укрытие или безопасное место дома (ванная комната, подвал).

Это действия, которые могут спасти жизнь.

Берегите себя и родных! Берите информацию только из официальных источников.