За його словами, якщо сирена та телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ" повідомляють про тривогу, це стосується не лише Львова, а усієї Львівщини.
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"Якщо сирена припинила працювати, це не означає, що небезпеки уже немає. Відбій повітряної тривоги настає тоді, коли сирена звучить вдруге і надходить сповіщення від телеграм-каналу", – повідомив Максим Козицький.
Якщо звучить сигнал тривоги, необхідно увімкнути телеканали Перший Західний, Правда тут. Львів, НТА або UA:Львів. Також алгоритм дій подають: радіо Перше, Львівська хвиля, Люкс, Вголос та Незалежність,
– зазначив Козицький.
Детальну інструкцію публікують на телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Що робити під час повітряної тривоги
- Заборонено перебувати на вулиці;
- Потрібно вимкнути світло та газ, взяти документи, харчі та воду;
- Слід перейти в укриття чи найбільш безпечне місце вдома (ванна кімната, підвал).
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Допис Максима Козицького
Якщо сирена та телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ" повідомляють про тривогу, це стосується не лише Львова, а усієї Львівщини
Коли ви чуєте звук сирени чи отримуєте відповідне повідомлення від телеграм-каналу «Оповіщення ЦЗ» це означає, що на всій території Львівської області є небезпека.
Якщо сирена припинила працювати, це не означає, що небезпеки уже немає. Відбій повітряної тривоги настає тоді, коли сирена звучить вдруге і надходить сповіщення від телеграм-каналу.
Якщо звучить сигнал тривоги, необхідно увімкнути телеканали Перший Західний, Правда тут. Львів, НТА або UA:Львів. Також алгоритм дій подають: радіо Перше, Львівська хвиля, Люкс, Вголос та Незалежність.
Крім того, детальну інструкцію публікують на телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ (https://t.me/dczloda) Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Під час повітряної тривоги:
• Заборонено перебувати на вулиці;
• Потрібно вимкнути світло та газ, взяти документи, харчі та воду;
• Слід перейти в укриття чи найбільш безпечне місце вдома (ванна кімната, підвал).
Це дії, які можуть врятувати життя.
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