Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого.

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Что рассказал Максим Козицкий?

"Год жизни вырвали из сердца", – написал глава Львовской ОВА, вспомнив о трагической смерти его 18-летнего сына год назад. Козицкий поделился видео с Зиновием.

Воспоминание, которым поделился Козицкий: смотрите видео

Сегодня, 24 июля, год, как нет Зиновия Козицкого. "Сегодня год, как нет сына моего и покоя души моей, и нет радости, но, вы знаете, есть какое-то странное желание жить дальше, смотреть вперед", – сказал Максим Козицкий.

"Есть желание смотреть людям в глаза, и видеть в них их мир, видеть свое отражение в тех глазах, видеть человека и его вселенную. Может это и есть жизнь?" – Написал отец.

Напомним, что сын Максима Козицкого умер вследствие тяжелой болезни. В УКУ уточнили, что Зиновий погиб из-за онкологии.