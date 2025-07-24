Про це пише 24 Канал із посиланням на Максима Козицького.

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Що розповів Максим Козицький?

"Рік життя вирвали з серця", – написав очільник Львівської ОВА, згадавши про трагічну смерть його 18-річного сина рік тому. Козицький поділився відео з Зіновієм.

Спогад, яким поділився Козицький: дивіться відео

Сьогодні, 24 липня, рік, як немає Зіновія Козицького. "Сьогодні рік, як немає сина мого і спокою душі моєї, і немає радості, але, ви знаєте, є якесь дивне бажання жити далі, дивитись вперед", – сказав Максим Козицький.

"Є бажання дивитись людям в очі, і бачити в них їхній світ, бачити своє відображення у тих очах, бачити людину і її всесвіт. Може це і є життя?" – Написав батько.

Нагадаємо, що син Максима Козицького помер унаслідок важкої хвороби. В УКУ уточнили, що Зіновій загинув через онкологію.