Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он отметил, что Западу трудно разработать конкретную стратегию реагирования, поскольку Россия каждый раз испытывает новые форматы и тактики точечной агрессии.
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Ужесточение имеющихся санкций
По словам Краева, в случае вторжения России прежде всего Запад усилит уже имеющиеся санкции, как было с Беларусью. В то же время расширит индивидуальные санкции против окружения Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Также западные страны могут ужесточить санкции против военно-промышленного комплекса. Поскольку, как подчеркнул эксперт, эта отрасль России не может развиваться в условиях полной изоляции.
Козыри Запада
Запад может ввести такие санкции, которые заблокируют экономическую деятельность России на длительное время.
"Северный поток-2" – первый козырь, который Запад может использовать в случае эскалации Кремля. Второй – отключение России от системы SWIFT. Не будем забывать, что это одна из частей тех "адских санкций".
По информации эксперта, если Россия начнет эскалацию, то Запад станет "раскатывать" ситуацию с новыми отраслевыми и лично-политическими санкциями. Так, вплоть до введения первых "адских санкций".
Краев рассказал о санкциях, которые введут в случае нападения России: смотрите видео
Возможное вторжение России
- В The Washington Post 31 октября написали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Это вызвало беспокойство в Европе и США.
- В конце ноября украинская разведка предупредила, что Россия готовится напасть на Украину. По ее информации, государство окружили тактические группы батальонов российских войск.
- На фоне взимания Россией войск в Пентагоне заверили, что готовы обеспечить Украину всем необходимым, чтобы защищать свою территорию от врага.