Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он отметил, что Западу трудно разработать конкретную стратегию реагирования, поскольку Россия каждый раз испытывает новые форматы и тактики точечной агрессии.

К теме Немецкие СМИ показали карту потенциального нападения России на Украину

Ужесточение имеющихся санкций

По словам Краева, в случае вторжения России прежде всего Запад усилит уже имеющиеся санкции, как было с Беларусью. В то же время расширит индивидуальные санкции против окружения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Также западные страны могут ужесточить санкции против военно-промышленного комплекса. Поскольку, как подчеркнул эксперт, эта отрасль России не может развиваться в условиях полной изоляции.

Козыри Запада

Запад может ввести такие санкции, которые заблокируют экономическую деятельность России на длительное время.

"Северный поток-2" – первый козырь, который Запад может использовать в случае эскалации Кремля. Второй – отключение России от системы SWIFT. Не будем забывать, что это одна из частей тех "адских санкций". Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

По информации эксперта, если Россия начнет эскалацию, то Запад станет "раскатывать" ситуацию с новыми отраслевыми и лично-политическими санкциями. Так, вплоть до введения первых "адских санкций".

Справка. SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Платежи SWIFT подходят для оплаты заграничных покупок, бронирования номеров, оплаты обучения, отдыха или лечения, а также для денежных переводов родственникам и друзьям.

Краев рассказал о санкциях, которые введут в случае нападения России: смотрите видео

Возможное вторжение России