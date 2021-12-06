Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він зазначив, що Заходу важко розробити конкретну стратегію реагування, оскільки Росія щоразу випробовує нові формати й тактики точкової агресії.

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Посилення наявних санкцій

За словами Краєва, у разі вторгнення Росії насамперед Захід посилить вже наявні санкції, як було з Білоруссю. Водночас розширить індивідуальні санкції проти оточення Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Також західні країни можуть посилити санкції проти військово-промислового комплексу. Оскільки, як підкреслив експерт, ця галузь Росії не може розвиватися в умовах повної ізоляції.

Козирі Заходу

Захід може ввести такі санкції, які заблокують економічну діяльність Росії на тривалий час.

"Північний потік-2" – перший козир, який Захід може використати в разі ескалації Кремля. Другий – відключення Росії від системи SWIFT. Не забуватимемо, що це одна з частин тих "пекельних санкцій". Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

За інформацією експерта, якщо Росія почне ескалацію, то Захід стане "розкачувати" ситуацію з новими галузевими та особисто-політичними санкціями. Так аж до введення перших "пекельних санкцій".

Довідка. SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Платежі SWIFT підходять для оплати закордонних покупок, бронювання номерів, оплати навчання, відпочинку або лікування, а також для грошових переказів родичам і друзям.

Краєв розповів про санкції, які введуть у випадку нападу Росії: дивіться відео



Можливе вторгнення Росії