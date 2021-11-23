КПП на границе с Венгрией будут несколько часов работать с задержкой: в чем причина

В автомобильных пунктах пропуска на границе Венгрии и Украины будут обновлены базы данных. Работы будут проводить 24 ноября с 00:30 до 7:30.

Такую информацию украинские пограничники получили раньше венгерских коллег.

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Возможны задержки в процедурах при пересечении границы

Венгерская сторона предупредила, что из-за обновления систем данных возможны задержки в оформлении лиц и транспортных средств. Речь идет о работе венгерских пограничников.

В Госпогранслужбе Украины попросили людей, которые планируют пересекать границу через автомобильные пункты пропуска, обратить внимание на эту информацию и скорректировать свои планы.

Ранее возобновили поезд Мукачево – Будапешт

Отметим, ранее Укрзализныця возобновила курсирование международного поезда Мукачево – Будапешт. Уже с 1 ноября можно купить билеты на этот поезд. Этот рейс был запущен еще в декабре 2018 года.

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Текст публикации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины:

Согласно информации, которая поступила от венгерских коллег, 24 ноября 2021 года в автомобильных пунктах пропуска на украинско-венгерской границе будет осуществлено обновление базы данных системы пограничного движения. Работы будут проводиться в период с 00:30 до 07:30 (по киевскому времени).

В сообщении отмечается, что в связи с этим возможны задержки в оформлении лиц и транспортных средств венгерской стороной.