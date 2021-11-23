Таку інформацію українські прикордонники отримали раніше від угорських колег.

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Можливі затримки в процедурах під час перетину кордону

Угорська сторона попередила, що через оновлення систем даних можливі затримки в оформленні осіб та транспортних засобів. Мовиться про роботу угорських прикордонників.

У Держприкордонслужбі України попросили людей, що планують перетинати кордон через автомобільні пропуски, звернути увагу на цю інформацію і скорегувати свої плани.

Раніше відновили потяг Мукачево – Будапешт

Зазначимо, раніше Укрзалізниця відновила курсування міжнародного потяга Мукачево – Будапешт. Вже з 1 листопада можна придбати квитки на цей поїзд. Цей рейс запустили ще у грудні 2018 року.

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Текст публікації Західного регіонального управління Держприкордонслужби України:

Відповідно до інформації, яка надійшла від угорських колег, 24 листопада 2021 року в автомобільних пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні буде здійснено оновлення бази даних системи прикордонного руху. Роботи проводитимуться у період з 00:30 до 07:30 (за київським часом).

У повідомленні зазначається, що у зв’язку з цим можливі затримки в оформленні осіб і транспортних засобів угорською стороною.