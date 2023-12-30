В селе Шегини на границе перекрывали движение: какая ситуация сейчас

В селе Шегини перекрыто движение. В полиции обратились к украинцам с просьбой.

В селе Львовской области, в котором расположен один из контрольно – пропускных пунктов, временно перекрывали движение. Проезд временно был невозможен.

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В полиции обратились к украинцам

По состоянию на 9:48 проезд снова возобновили

Патрульная полиция Львовской области обращалась к украинцам с важной просьбой, связанной с перекрытием движения в селе Шегини.

Учтите эту информацию и выберите для себя другой маршрут движения,

– говорится в сообщении.

Причину перекрытия не уточнили. На фото видно, что там была определенная очередь. На месте трудились представители патрульной полиции Львовской области.



Движение в селе Шегини на границе перекрыто / Фото патрульной полиции Львовщины

Блокаду границы на КПП "Шегини" приостанавливали