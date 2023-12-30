В селе Шегини на границе перекрывали движение: какая ситуация сейчас
Источник:Патрульная полиция Львовщины
В селе Шегини перекрыто движение. В полиции обратились к украинцам с просьбой.
В селе Львовской области, в котором расположен один из контрольно – пропускных пунктов, временно перекрывали движение. Проезд временно был невозможен.
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Патрульная полиция Львовской области обращалась к украинцам с важной просьбой, связанной с перекрытием движения в селе Шегини.
Учтите эту информацию и выберите для себя другой маршрут движения,
– говорится в сообщении.
Причину перекрытия не уточнили. На фото видно, что там была определенная очередь. На месте трудились представители патрульной полиции Львовской области.
Движение в селе Шегини на границе перекрыто / Фото патрульной полиции Львовщины
Блокаду границы на КПП "Шегини" приостанавливали
- Польские перевозчики блокируют границу достаточно долго. Однако 23 декабря стало известно, что они приостановили протест на одном из пропускных пунктов. Вицеминистр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак рассказал, что протесты польских фермеров на пункте пропуска "Шегини - Медики" были приостановлены. Новое правительство Польши вело переговоры.
- У протестующих были определенные требования. Они хотят скорейшей реализации трех пожеланий: дотации на закупку кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года и продление кредитов ликвидности.
- Протестующие возле КПП "Дрогуск" заявили, что будут блокировать пропускной пункт на Рождество и даже усилят его. Они пропускали один грузовик на три часа вместо трех часов.