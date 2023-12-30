У селі на Львівщині, у якому розташований один із контрольно – пропускних пунктів, тимчасово перекривали рух. Проїзд тимчасово був неможливий.

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У поліції звернулись до українців

Оновлення! Станом на 9:48 проїзд знову відновили

Патрульна поліція Львівської області зверталась до українців із важливим проханням, пов'язаним із перекриттям руху в селі Шегині.

Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху,

– мовилось в повідомленні.

Причину перекриття не уточнили. На фото видно, що там формувалась певна черга. На місці працювали представники патрульної поліції Львівської області.



Рух у селі Шегині на кордоні перекритий / Фото патрульної поліції Львівщини

Блокаду кордону на КПП "Шегині" призупиняли