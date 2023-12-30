У селі на Львівщині, у якому розташований один із контрольно – пропускних пунктів, тимчасово перекривали рух. Проїзд тимчасово був неможливий.
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У поліції звернулись до українців
Патрульна поліція Львівської області зверталась до українців із важливим проханням, пов'язаним із перекриттям руху в селі Шегині.
Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху,
– мовилось в повідомленні.
Причину перекриття не уточнили. На фото видно, що там формувалась певна черга. На місці працювали представники патрульної поліції Львівської області.
Рух у селі Шегині на кордоні перекритий / Фото патрульної поліції Львівщини
Блокаду кордону на КПП "Шегині" призупиняли
- Польські перевізники блокують кордон уже доволі довго. Однак 23 грудня стало відомо, що вони припинили протест на одному із пропускних пунктів. Віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак розповів, що протести польських фермерів на пункті пропуску "Шегині – Медики" було призупинено. Новий уряд Польщі вів перемовини.
- У протестувальників були певні вимоги. Вони хочуть якнайшвидшої реалізації трьох побажань: дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження кредитів ліквідності.
- Протестувальники біля КПП "Дрогуск" заявили, що будуть блокувати пропускний пункт на Різдво та навіть посилять його. Вони пропускали одну вантажівку на три години замість трьох щогодини.