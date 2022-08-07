Есть еще и командирская машина: в ВСУ поделились секретами управления польскими "Крабами"

Польские самоходные пушки "Краб" активно используются украинскими военными на фронте. Эта техника гораздо высшего уровня, чем та, которую используют россияне.

Для управления САУ "Краб" ВСУ имеют даже отдельные командирские машины. Защитники поделились секретами применения польской техники в борьбе против российских оккупантов.

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Особенности применения польских "Крабов" на фронте

Для управления самоходной артиллерийской батареей САУ Краб существует еще и командирская машина. Она создана на базе МТ-ЛБ(У), впрочем, переоборудование было настолько коренным, что старую советскую "мотолыгу" в ней распознать довольно трудно.

И двигатель, и остальные детали в командирской машине были изменены – коробка передач перешла на автомат, установлена современная радиостанция, позволяющая постоянно быть на связи с остальными машинами. Изменениям подверглись и гусеницы – на них добавили резиновые накладки и грунтозацепы для возможности передвижения сыпучими поверхностями.

Кроме САУ мы получили командирскую машину управления, на которую завязываются все 6 САУ батареи. Таких командирских машин у меня две, поэтому мы можем действовать в составе взводов. С начала нашего приезда в район выполнения задач я работаю с одним взводом, а командир взвода, старший офицер батареи, – с другим. Действуем на отдельных направлениях, выполняем огневые задания самостоятельно. В настоящее время уже работаем в составе батареи, поэтому есть возможность подменять друг друга,

– рассказывает командир самоходной артбатареи Сергей.

Военный объясняет, что машина позволяет батарее перемещаться в определенный район – комбат может находиться отдельно, а пушки при этом передвигаются к указанным точкам как самостоятельно, так и в составе подразделения. Целеуказания передаются радиостанцией либо голосовым, либо СМС-сообщением.

Украинские военные довольны польскими "Крабами" / Фото Группировка Объединенных сил

Вместе с тем в компьютере каждого из командиров пушек есть карта. Так, получив направление или точку, они могут видеть, куда им необходимо переместиться. По словам Сергея, это значительно упрощает выполнение боевых задач.

Если раньше вся батарея была завязана на одну бусоль, и интервал между гранатами мог быть, например, сто метров, то теперь он может достигать даже километра-полтора, – лишь бы добивалась связи с пушкой. Так что я могу давать огневые задания как на батарею в целом, так и на каждую пушку отдельно,

– добавляет офицер.

Комбат отмечает, что польский комплекс проявляет себя исключительно с лучшей стороны. После его получения, по словам Сергея, украинские пушкари вышли на качественно новый уровень – и пушки, и командирская машина оборудованы современными средствами, в частности, GPS-навигатором и компьютером, к которому привязаны все машины.

Это значительно ускоряет работу, ведь на машине управления прямо во время движения командир может видеть все свои машины – где и как они сосредоточены.

Эта техника гораздо лучше той, что мы имели раньше, и на голову выше той, которую имеют россияне. Образцы вооружения, которые мы использовали до сих пор, также эффективны, и мы работаем на них. Но это ("Крабы" – ред. 24 канал) – совсем другой уровень, и даже сравнивать их нецелесообразно. Это – новый этап в вооружении наших ВСУ,

– заключает военный.

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