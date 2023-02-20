Борьба пауков в банке: почему Кадыров решил поддерживать Пригожина
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прибегают к единой тактике. Они давят на военных.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. По его словам, Кадырову тоже захотелось иметь частную армию.
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Кадыров давит на Пригожина
Сергей Жирнов объяснил, что россиян можно приравнять к паукам, Кадыров и Пригожинам не исключение.
Это борьба пауков в банке. Кадыров, Пригожин и военные – это военная банка пауков. Еще туда можно добавить Виктора Золотова, ФСБ,
– подчеркнул он.
По его мнению, и Кадыров, и Пригожин зашли слишком далеко. Их ошибка – мощный "наезд" на военных.
"Кадыров восточный человек в этом смысле: он сразу хитро понял, что всегда всех нужно публично гладить по голове. Поэтому он публично погладил по голове Пригожина", – отметил Жирнов.
Впрочем, такая похвала – это отнюдь не положительный знак. На Востоке все наоборот: если вас хвалят, то нужно напрягаться.
"А когда вас начинают хвалить с улыбками: "Мой дорогой брат", это все означает, что он вам гадость какую-нибудь готовит", – заметил он.
Жирнов пошутил, что это такая своеобразная народная примета с Востока.
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Загадочное награждение Кадырова
Экс-сотрудник КГБ сообщил, что с другой стороны сам Рамзан Кадыров сейчас не в лучшем положении. Глава Чеченской Республики уже неоднократно объявлял о завершении "карьеры".
"В прошлом году тоже говорил, что планирует уходить в отставку, а потом вдруг стал капитаном с награждением", – подчеркнул он.
Впрочем, по словам Жирнова, история с генеральским званием и награждением Кадырова достаточно сомнительна.
О ней рассказал только сам Кадыров. Мы не видели никакого подтверждения ни на сайте Кремля, ни из уст Владимира Путина или Дмитрия Пескова,
– сосредоточил внимание он.
Не известно, что на самом деле скрывается за наградами.
Потаенные желания главы Чеченской Республики
Сергей Жирнов подчеркнул, что Рамзан Кадыров имел личные войска, которые были встроены в государственную систему.
"Нужны были "кадыровцам" удостоверения либо Росгвардии, либо армии, либо ФСБ, либо полиции", – пояснил он и добавил, что другого варианта существования у них просто не было.
По его словам, сейчас Кадырову тоже нужна частная армия.
Для того чтобы ее создавать, нужно поддерживать Пригожина, ибо если Пригожин умрет, то, возможно, умрет вместе с теми частными армиями,
– заметил Жирнов.
Потому это и называется борьбой пауков. В действительности все гораздо сложнее, чем мы это видим.
Абсурдные заявления Кадырова: последнее
- Глава Чечни продолжает выставлять себя посмешищем практически в каждом публичном заявлении, интервью и в своем телеграм-канале. Кадыров любит комментировать ход войны с Украиной и постоянно угрожает захватить какой-нибудь украинский город.
- Но Украиной комментарии не ограничиваются. Так, российский террорист заявил, что Россия не остановится на Украине, а после мнимой победы пойдет дальше в Польшу.
- Террорист также мечтает, что "Запад опустится на колени", признает "неправильность" своих действий и будет сотрудничать с Россией.