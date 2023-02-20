Борьба пауков в банке: почему Кадыров решил поддерживать Пригожина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прибегают к единой тактике. Они давят на военных.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. По его словам, Кадырову тоже захотелось иметь частную армию.

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Кадыров давит на Пригожина

Сергей Жирнов объяснил, что россиян можно приравнять к паукам, Кадыров и Пригожинам не исключение.

Это борьба пауков в банке. Кадыров, Пригожин и военные – это военная банка пауков. Еще туда можно добавить Виктора Золотова, ФСБ,

– подчеркнул он.

По его мнению, и Кадыров, и Пригожин зашли слишком далеко. Их ошибка – мощный "наезд" на военных.

"Кадыров восточный человек в этом смысле: он сразу хитро понял, что всегда всех нужно публично гладить по голове. Поэтому он публично погладил по голове Пригожина", – отметил Жирнов.

Впрочем, такая похвала – это отнюдь не положительный знак. На Востоке все наоборот: если вас хвалят, то нужно напрягаться.

"А когда вас начинают хвалить с улыбками: "Мой дорогой брат", это все означает, что он вам гадость какую-нибудь готовит", – заметил он.

Жирнов пошутил, что это такая своеобразная народная примета с Востока.

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Загадочное награждение Кадырова

Экс-сотрудник КГБ сообщил, что с другой стороны сам Рамзан Кадыров сейчас не в лучшем положении. Глава Чеченской Республики уже неоднократно объявлял о завершении "карьеры".

"В прошлом году тоже говорил, что планирует уходить в отставку, а потом вдруг стал капитаном с награждением", – подчеркнул он.

Впрочем, по словам Жирнова, история с генеральским званием и награждением Кадырова достаточно сомнительна.

О ней рассказал только сам Кадыров. Мы не видели никакого подтверждения ни на сайте Кремля, ни из уст Владимира Путина или Дмитрия Пескова,

– сосредоточил внимание он.

Не известно, что на самом деле скрывается за наградами.

Потаенные желания главы Чеченской Республики

Сергей Жирнов подчеркнул, что Рамзан Кадыров имел личные войска, которые были встроены в государственную систему.

"Нужны были "кадыровцам" удостоверения либо Росгвардии, либо армии, либо ФСБ, либо полиции", – пояснил он и добавил, что другого варианта существования у них просто не было.

По его словам, сейчас Кадырову тоже нужна частная армия.

Для того чтобы ее создавать, нужно поддерживать Пригожина, ибо если Пригожин умрет, то, возможно, умрет вместе с теми частными армиями,

– заметил Жирнов.

Потому это и называется борьбой пауков. В действительности все гораздо сложнее, чем мы это видим.

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