В России признали, что весной экономика может просто развалиться: что приведет к окончательному краху

Средства давления со стороны западных партнеров на Россию действуют медленно. Впрочем, они существенно подрывают российскую экономику. Об этом уже открыто говорят в самой России.

Основательница и директор ОО Razom We Stand Светлана Романко в эфире 24 Канала рассказала, что одним из важных рычагов влияния в санкциях является отключение российских банков от SWIFT и блокировка расчетов криптовалютами. Россияне массово использовали криптовалюты для расчетов, в частности за энергоносители.

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Евросоюз уже пытается ограничить эти платежи. Сейчас около двадцати банков под санкциями.

Что вошло в санкционный пакет

"Это положительный результат, но важно отметить, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила: если сейчас ничего не делать с санкциями, то весной российская экономика рухнет, потому что они не смогут привлекать финансовые инструменты стабилизации", – сказала Светлана Романко.

Она добавила, что вскоре санкции, введенные администрацией Джо Байдена, вступят в силу и покажут, как это повлияет на нефть. В целом это должно сократить нефтяные доходы и перевозки минимум на 23 – 30%. Романко отметила, что было санкционировано 74 судна российского нефтяного флота. Это приведет к сокращению перевозок на 22 миллиона тонн нефти и потерь на сумму более 11 миллиардов евро.

Однако пока санкционировано только 153 танкера из 800 – 1000. Она добавила, что основная проблема в том, что санкции вводят слишком медленно. Есть длительный переходный период, например запрет на перевалку СПГ, который был впервые включен в 15 санкционного пакета еще в июне прошлого года. И только теперь, в начале марта, он официально вступает в силу.

Россия давно уже могла адаптироваться. Они действуют быстро, потому что понимают, что без этих доходов их экономика рухнет. Поэтому этот процесс слишком затянут. Всем, кто работает с европейскими партнерами, нужно донести, что действовать надо быстрее,

– сказала Светлана Романко.

Романко добавила, что последние события в Белом доме, вероятно, уже убедили европейских партнеров в том, что надо действовать быстрее. Романко отметила, что на самом деле новый пакет от США не такой мощный, как заявлялось.

Необходимы более решительные действия

Она добавила, что можно было сделать гораздо больше. ОО Razom We Stand работала над тем, чтобы убедить европейских партнеров о необходимости более решительных действий, в частности введение полного эмбарго на российский сжиженный газ в 16 санкционном пакете.

Это нанесло бы России огромные финансовые потери, в частности потери премиального рынка СПГ, на который она до сих пор поставляет газ за большие деньги. Недавно наш партнер High North News обнародовал данные, что в конце 2024 года ЕС заплатил за российский СПГ на 300% больше, чем в конце 2021 года. Импорт вырос на 18%, что означает миллиарды, которые можно было бы отобрать у российской экономики,

– отметила Светлана Романко.

Она добавила, что из-за сопротивления Германии, которая волновалась из-за результатов выборов, это не было включено в пакет. Впрочем, она надеется, что такое решение будет принято в 17 санкционном пакете. Комиссар ЕС по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен заявил, что до конца марта представит наработки относительно того, как Европа должна избавиться от зависимости от российского газа до 2027 года.