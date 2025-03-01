Засновниця та директорка ГО Razom We Stand Світлана Романко в ефірі 24 Каналу розповіла, що одним із важливих важелів впливу в санкціях є відключення російських банків від SWIFT та блокування розрахунків криптовалютами. Росіяни масово використовували криптовалюти для розрахунків, зокрема за енергоносії.

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Євросоюз уже намагається обмежити ці платежі. Наразі близько двадцяти банків під санкціями.

Що увійшло до санкційного пакета

"Це позитивний результат, але важливо зазначити, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна попередила: якщо зараз нічого не робити із санкціями, то навесні російська економіка рухне, тому що вони не зможуть залучати фінансові інструменти стабілізації", – сказала Світлана Романко.

Вона додала, що незабаром санкції, введені адміністрацією Джо Байдена, набудуть чинності й покажуть, як це вплине на нафту. Загалом це має скоротити нафтові прибутки та перевезення щонайменше на 23 – 30%. Романко зазначила, що було санкціоновано 74 судна російського нафтового флоту. Це призведе до скорочення перевезень на 22 мільйони тонн нафти та втрат на суму понад 11 мільярдів євро.

Однак наразі санкціоновано лише 153 танкери з 800 – 1000. Вона додала, що основна проблема в тому, що санкції запроваджують надто повільно. Є тривалий перехідний період, як-от заборона на перевалку СПГ, яка була вперше включена до 15 санкційного пакета ще в червні минулого року. І лише тепер, на початку березня, він офіційно набирає чинності.

Росія давно вже могла адаптуватися. Вони діють швидко, бо розуміють, що без цих прибутків їхня економіка завалиться. Тому цей процес занадто затягнутий. Усім, хто працює з європейськими партнерами, потрібно донести, що діяти треба швидше,

– сказала Світлана Романко.

Романко додала, що останні події у Білому домі, ймовірно, вже переконали європейських партнерів у тому, що треба діяти швидше. Романко зауважила, що насправді новий пакет від США не такий потужний, як заявлялося.

Необхідні більш рішучі дії

Вона додала, що можна було зробити набагато більше. ГО Razom We Stand працювала над тим, аби переконати європейських партнерів щодо необхідності більш рішучих дій, зокрема запровадження повного ембарго на російський скраплений газ у 16 санкційному пакеті.

Це завдало б Росії величезних фінансових втрат, зокрема втрати преміального ринку СПГ, на який вона досі постачає газ за великі гроші. Нещодавно наш партнер High North News оприлюднив дані, що наприкінці 2024 року ЄС сплатив за російський СПГ на 300% більше, ніж у кінці 2021 року. Імпорт зріс на 18%, що означає мільярди, які можна було б відібрати в російської економіки,

– зазначила Світлана Романко.

Вона додала, що через спротив Німеччини, яка хвилювалася через результати виборів, це не було включено до пакета. Утім, вона сподівається, що таке рішення буде ухвалене в 17 санкційному пакеті. Комісар ЄС з енергетики та житлових питань Дан Йоргенсен заявив, що до кінця березня представить напрацювання щодо того, як Європа має позбутися залежності від російського газу до 2027 року.