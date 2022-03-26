Крах стратегии двух карманов: Путин пустил своих олигархов по миру

Рассуждение россиян в духе "все мы заложники безумия одного человека" не что иное, как еще одна удобная, но несостоятельная манипуляция. Чего стоит страна, общество, нация, которые ничего этому не могут противопоставить злу?

Отдельно надо сказать о российских элитах. Элиты – это совсем не лучшие люди нации, но те, кому удается сосредоточить в своих руках больше богатства и распорядительных полномочий.

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В норме, однако, они должны стремиться к сохранению статус-кво и (таким образом) своих приобретений. То есть, в результате, играть стабилизирующую роль, отводя нацию и государственный механизм от движений, способных разрушить статус-кво.

Крах стратегии элиты

В этом смысле российские постсоветские элиты первого поколения, безусловно, продемонстрировали свою слабость и несостоятельность.

На протяжении последних 15 – 20 лет они следовали стратегии "двух карманов". Приняв решение не пытаться повлиять на внутриполитическую ситуацию, они перешли к тактике "зарабатываем в России – секьюритизируем и сохраняем капиталы на Западе". Именно этой модели следовали Абрамович и акционеры «Альфа-групп», и на своем более мелком уровне сотни и сотни других.

В каком-то периоде эта стратегия выглядела эгоистичной, но более рациональной и выигрышной, чем неудачная попытка Ходорковского "ввязаться в драку".

Однако, отказавшись инвестировать в защиту своих активов внутри страны и отдав поляну внутренней политики путинской опричнине, они пришли к парадоксальному финалу: развязав эту вполне безумную войну, опричнина нанесла сокрушительный удар по их "секьюритизированным" на Западе капиталам. Равно как и по мечте о тихой пенсии в Испании, Италии или Греции тысяч других "попутчиков опричнины".

В общем, Михаил Фридман не совсем справедливо жалуется, а в том, что произошло, есть своя жесткая логика. Так или иначе этот пример вполне претендует на место в учебниках политологии для объяснения взаимосвязи стратегий элит, гарантий защиты собственности и системы сдержек и противовесов в политике.

Жестокие обстрелы гражданских – это симптом, что у России проблемы: