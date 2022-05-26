Крайняя точка невозвращения, – нардепка о визовом режиме для россиян

Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян. Такой шаг – уже крайняя точка невозврата в отношениях Украины и России.

Об этом 24 канала рассказала народная депутат Саломея Бобровская .

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

"То, что президент поддержал эту петицию, является уже крайней точкой невозврата в отношениях. После 24 февраля, и вообще после 2014 года она не может быть возвращена", - отметила депутат.

По словам Бобровской, сейчас россияне могут пересекать украинскую границу, если у них достаточно оснований. Однако это нужно прекращать.

Технически это делается достаточно быстро. Ограничитель должен быть достаточно резким, четким. Мне кажется, что на период военного положения в принципе нужно ограничить въезд россиян на территорию Украины,

– подчеркнула депутат.

Боровская добавила, что это касается и артистов и либеральных россиян, которые в течение 8 лет войны ездили в Украину и распространяли российскую пропаганду.

Что известно о визовом режиме для россиян

Владимир Зеленский 25 мая поддержал петицию о визовом режиме для россиян. На сайте Офиса Президента она набрала более 26 тысяч голосов. Глава государства поблагодарил украинцев, приобщившихся к петиции, за активную гражданскую позицию. Зеленский подчеркнул, что этот вопрос важен и насущен.

Президент уже поручил Кабинету Министров наработать и решить этот вопрос. Следует отметить, что Зеленский еще 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения России в Украину, сообщал о намерении ввести визы для россиян.

Война России против Украины: важные новости

Советник министра внутренних дел Вадим Денисеко рассказал , что в войне против Украины Россия уже использовала 60% высокоточного оружия. В то же время, сможет ли Москва восстановить свои ресурсы, напрямую будет зависеть от санкций Запада.

Российские оккупанты в течение 25 мая атаковали 41 населенный пункт Донецкой и Луганской областей. В результате вражеских обстрелов погибли 6 человек, еще 12 – ранены.

Представитель Министерства обороны Украины опроверг, что Вооруженные Силы отступают на Востоке государства. По его словам, в некоторых направлениях российские группировки действительно имеют временные тактические успехи. Однако то, что украинские войска там отступают – совершенно неправильная трактовка действий.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Вооруженным Силам Украины в обороне против российских военных больше всего не хватает самолетов. Также оккупанты имеют преимущество в небе.

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