Очередной теракт против украинцев: все, что известно об ударе баллистической ракеты по Краматорску

Вечером 1 февраля оккупанты ударили баллистической ракетой по центру Краматорска. Враг попал по жилому дому, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.

Россия совершила очередной теракт против украинцев. 24 Канал собрал для вас всю актуальную информацию об этом военном преступлении россиян.

Обратите внимание Это ежедневная реальность, – Зеленский отреагировал на удар по дому в Краматорске

Вражеская ракета почти полностью разрушила дом

Около 21:55 стали появляться сообщения о взрывах в Краматорске. Через пол часа мэр города Александр Гончаренко подтвердил удар по городу и отметил, что есть раненые. Об ударе по дому сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Попадание произошло фактически в центральной части города. Разрушен один подъезд, остальные два подъезда уцелели, если можно так сказать, ведь полностью разрушены и выбиты окна, повреждены крыша и входы,

– отметил Кириленко.

По данным полиции, для удара по Краматорску россияне использовали баллистическую ракету "Искандер-К". Вражеская ракета почти полностью разрушила здание. Еще 8 зданий вокруг повреждены, в том числе местная детская больница.

Последствия удара по Краматорску: смотрите видео

Прибывшие на место происшествия спасатели, коммунальщики и правоохранители начали поисково-спасательную операцию. По состоянию на 00:30 2 февраля в ГСЧС сообщили об около 10 человек, которые могли оказаться под завалами.

Как отметили в ГСЧС, к спасательным работам привлекли 145 человек, а также 17 единиц техники. Из них от самой ГСЧС – 60 человек и 11 единиц техники, личный состав ВСУ – 30 человек, а также Нацполиции – 45 человек. На месте также работали психологи, оказывавшие квалифицированную помощь пострадавшим.

Чуть позже в Нацполиции написали, что на месте ракетного удара по Краматорску работает более 100 правоохранителей. В частности, 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения.

К разбору завалов в последствии присоединились и местные жители Краматорска.

Разбор завалов в Краматорске: смотрите видео

Местные жители помогали разбирать завалы / Фото с телеграма Кириленко

В результате атаки есть жертвы и пострадавшие

По состоянию на 00:40 полиция Донецкой области сообщила о трех погибших в результате ракетного удара россиян. Еще 20 человек пострадали в результате этого теракта. Впоследствии во время телемарафона данные о жертвах актуализировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что погибли 2 человека, а еще одного медикам удалось реанимировать. Его отправили в Днепр.

Известно, что ранены 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их также перевезли в соседние области, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь. Всего обратилась за медицинской помощью, подчеркнул Кириленко, 21 человек.

По состоянию на данный момент 2 человека погибли. Сообщалось во время проведения поисковой операции, что погибли 3 человека, но сейчас погибли точно 2. Ведь третий человек был без сознания, его реанимировали, отправили в Днепр, где делается все возможное, чтобы ему спасти жизнь,

– подчеркнул Кириленко.

Россияне начали врать, чтобы скрыть свое преступление

Журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале опубликовал скриншоты с российских ресурсов. После того, как появились сообщения о взрывах, пропагандисты сразу же заявили об "ударе авиацией по боекомплекту" в Краматорске. Однако как только стало ясно, что ракета попала в жилой дом, пропагандисты предприняли попытки отмывания крови из своих рук и говорить, что это якобы ракета украинской ПВО попала в дом.

Следует отметить, что такой же фейк россияне продвигали и после удара по жилому дому в Днепре 14 января.

Сообщения россиян после взрывов / Скриншот

Попытки россиян оправдать удар по жилому дому / Скриншот

Реакция украинской власти на теракт

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что этот обстрел многоэтажки является не повторением истории, а ежедневной реальностью, с которой, к сожалению, вынуждены сталкиваться украинцы из-за войны. В то же время, глава государства подчеркнул, что Украина граничит с абсолютным злом и должна преодолеть его, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Последствия удара по Краматорску: смотрите видео

Кроме того, Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что всех виновных обязательно привлекут к ответственности.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне являются преступниками и террористами, ведь только такие люди способны на подобное преступление.

Удар по Краматорску / Фото "Радио Свобода"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что почерк террористов – неизменен. Омбудсмен вспомнил об уничтоженном россиянами жилом доме в Днепре 14 января, из-за чего погибли 46 мирных жителей, а еще 80 – получили ранения.