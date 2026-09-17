Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Как Россия будет проводить выборы на украинских территориях?
Подконтрольные Украине территории Донецкой области юридически отнесены к Горловскому одномандатному избирательному округу №15.
В настоящее время в Краматорске и Славянске нет российских войск или оккупационной администрации, а Святогорск сама Москва признает неподконтрольным.
Виртуальные избиратели на подконтрольных Украине территориях
Согласно оккупационному законодательству, Святогорск отнесли к так называемому Славянскому муниципальному округу, который вошел в тот же избирательный округ №15.
Таким образом, Кремль планирует избрать депутата Госдумы России от территорий, которые полностью находятся под контролем Сил обороны Украины.
Аналогичную схему российские власти реализовали в Херсонской и Запорожской областях, включив в избирательные округа подконтрольные Украине территории вместе с областными центрами. Создание избирательных округов на неподконтрольных территориях демонстрирует реальный уровень готовности Кремля к миру.
Важно! Так называемые выборы в России начнутся 18 сентября и продлятся до 20 сентября.
Аналитики отмечают, что Кремль систематически использует внутриполитические процессы в своих интересах. Ожидаемую победу правящей партии российские власти планируют представить как свидетельство якобы широкой поддержки населением войны против Украины.