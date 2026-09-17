Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Як Росія проводитиме вибори на українських територіях?

Підконтрольні Україні території Донеччини юридично зарахували до Горлівського одномандатного виборчого округу №15.

Наразі у Краматорську та Слов'янську немає російських військ чи загарбницької адміністрації, а Святогірськ сама Москва визнає непідконтрольним.

Віртуальні виборці на підконтрольних Україні землях

Згідно з окупаційним законодавством, Святогірськ віднесли до так званого Слов'янського муніципального округу, який увійшов до того ж виборчого округу №15.

Отже, Кремль планує обрати депутата Держдуми Росії від територій, які повністю перебувають під контролем Сил оборони України.

Аналогічну схему російська влада реалізувала у Херсонській та Запорізькій областях, включивши до виборчих округів підконтрольні Україні території разом з обласними центрами. Створення виборчих округів на непідконтрольних землях демонструє дійсний рівень готовності Кремля до миру.

Важливо! Так звані вибори в Росії розпочнуться 18 вересня і триватимуть по 20 вересня.

Аналітики наголошують, що Кремль систематично використовує внутрішньополітичні процеси у власних інтересах. Очікувану перемогу провладної партії російська влада планує представити як свідчення нібито широкої підтримки населенням війни проти України.