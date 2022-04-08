Краматорск обстреливают каждые 3 – 4 дня, – мэр города

Сегодня, 8 апреля, россияне атаковали железнодорожный вокзал Краматорска. Десятки погибли, сотня человек – тяжело ранены. До этого дня кафиры обстреливали город каждые несколько дней.

А ситуация была более или менее стабильной, насколько это возможно во время войны. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в эфире 24 канала.

Внимание Работают 50 хирургов, люди без рук и ног, – мэр Краматорска

По его словам, враг наносит точечные удары – бьют по обычным домам, школам, местным кварталам.

Уже даже фиксируют статистику, как часто россияне пытаются лупить в этом регионе.

Обстрелы города происходят каждые 3 – 4 дня,

– отметил глава Краматорска.

Сегодня российские оккупационные войска обстреляли город в шестой раз.

Люди пытаются покинуть Краматорск

Из-за опасной ситуации уже выехало около 60% населения. В городе пока остаются ориентировочно 60 тысяч жителей, есть много детей.

"Мы будем делать все, чтобы их вывозить", – сказал Гончаренко.

Мэр Краматорска об ужасном обстреле вокзала: смотрите видео

После ужасного ракетного обстрела российских оккупантов по Краматорску в городе объявили срочную эвакуацию частным транспортом, всеми находящимися в городе автобусами и автомобилями.