Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы и много пострадавших

В среду, 25 сентября, россияне обстреляли Краматорск. Враг нанес авиаудары по центру города. К сожалению, есть погибшие и много пострадавших.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете. В результате вражеского обстрела повреждены многоэтажки, магазины, гражданскую инфраструктуру и автомобили.

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Оккупанты ударили по центру Краматорска

Российские захватчики обстреляли центр Краматорска. Враг ударил по городу 2 управляемыми авиабомбами.

В результате атаки повреждены и частично разрушены 2 многоэтажки, магазины, машины и гражданскую инфраструктуру. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

По состоянию на 17:30 известно о 2 погибших и 19 пострадавших. На месте продолжают работать следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики и все ответственные службы.

Последствия удара по Краматорску: смотрите видео

Это – очередное военное преступление россиян и очередное печальное напоминание, что абсолютно безопасных мест в Донецкой области не осталось. Берегите себя! Эвакуируйтесь!

– отметили в Краматорском городском совете.

В полиции опубликовали жуткие кадры после обстрела. На фото видно, что в результате атаки многоэтажки имеют серьезные повреждения. Местами – есть обвалы.

Последствия удара по Краматорску – больше в галерее

По предварительной информации, под завалами могут быть люди. Сейчас продолжается спасательная операция. Людям предоставляется вся необходимая помощь.

Жуткие кадры из многоэтажки, в которую попала УАБ

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали жуткие кадры из многоэтажки, в которую попала российская авиабомба. На видео видно, что перекрытие между 4 и 5 этажами разрушено, а самого 5 этажа фактически не осталось.

Дом в Краматорске после атаки: смотрите видео