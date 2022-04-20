В Краматорске остается 45-50 тысяч жителей, это многовато, – мэр города

В Краматорске сегодняшняя ночь прошла относительно тихо. В то же время вчера, 19 апреля, враг совершил обстрел города двумя ракетами. Погиб один человек, еще 3 – ранены.

По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, враг бьет по промышленным и культурным объектам, передает 24 канал.

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Гуманитарная ситуация в городе

В городе остается 45-50 тысяч человек. Мэр Краматорска сказал, что это слишком много.

Есть ожидающие ухудшения или обострения ситуации. Но в городе останется 35 тысяч человек. Такое количество оставалось и 8 лет назад. Они не хотят покидать свои дома,

– сказал Александр Гончаренко.

По его словам, 60-70% из тех, кто не хочет покидать город, пожилые люди.

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