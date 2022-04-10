"Красавица терпеть не будет": в Ровно появился символический мурал

Как-то российский президент сказал насчет Украины "Нравится, не нравится - терпи моя красавица". В Украине решили дать ответ Путина.

В Ровно на улице Соборной художник создал патриотический мурал под названием "Красавица терпеть не будет". Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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В Ровно появился мурал "красавица терпеть не будет"

Его автор – ровенский художник Константин Качановский. На мурале он изобразил украинку в Национальном строе со снайперской винтовкой на плече.

В Ровно появился мурал "красавица" терпеть не будет " / Фото rivne.online

По словам Качановского, своей работой он хотел показать, что Украина может дать отпор, что она сильная и независимая. Поэтому мурал является посвящением борьбе Украины с Россией.

"Слабые управляют миром" – такое, казалось, дерзкое выражение от уличных художников до недавнего времени украшало фасад одного из домов ровно. На днях на месте этой надписи появился мурал с вооруженной решительной украинкой. Символично, да?

– написал Коваль.

Он добавил, что те, кто хотят управлять миром и считают себя сильными, а Украину – слабыми, напав на нее, увидели, что все – наоборот.

Коваль подчеркнул, что изображенная со снайперской винтовкой украинка – олицетворение нашей борьбы, а наши ценности, которые мы отстаиваем, обязательно приведут к Победе.

В Ровно появился мурал "красавица" терпеть не будет " / Фото rivne.online

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