Красиво горит: захватчики потеряли в дуэли с украинскими бойцами 3 САУ

Украинские военные сняли на видео результат артиллерийской дуэли с оккупантами. Как следствие, россияне потеряли 3 самоходных артиллерийских установки (САУ).

Свою прекрасную работу продемонстрировали бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Военные отработали просто совершенно.

Минус 3 САУ у оккупантов

Уничтожение трех артиллерийских установок удалось снять на разведывательный дрон. "Сюрприз" для кафиров точно удался. Добро всегда побеждает зло!

Дуэль арты 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка против арты российских захватчиков показала, что добро всегда побеждает зло. Три САУ российских оккупантов уничтожены. Продолжение следует... "Украинское сафари 2.0" продолжается,

– пишут военные.

Эффектное уничтожение трех САУ: смотрите видео

Какие потери у врага по состоянию на 5 мая

Украинские военные продолжают героически сражаться против российских захватчиков. По состоянию на 5 мая потери среди личного состава врага составляют 24 700 человек.