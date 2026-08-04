Кроме того, в компании показали видео атаки. Под удар попал логистический хаб Wildberries в Красном Бору.
Атака: украинский БПЛА FP-1 атаковал склад Wildberries: смотрите видео
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Ночью Ленинградская область подверглась удару беспилотников. В Fire Point подтвердили, что вражескую территорию атаковали украинские беспилотники, а именно FP-1.
Кроме того, в компании показали видео атаки. Под удар попал логистический хаб Wildberries в Красном Бору.
Атака: украинский БПЛА FP-1 атаковал склад Wildberries: смотрите видео
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