Красная зона вскоре может уменьшиться вдвое: у Киева и Киевщины есть шансы попасть в желтую
В Украине вскоре количество "красных" областей может уменьшиться вдвое. По словам министра Кабинета министров, из перечня с самыми жесткими ограничениями могут выйти сразу 6 регионов. Среди потенциальных – Киев и Киевская область.
Источник:24 канал
Об этом Немчинов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Однако все будет зависеть от того, как жители этих регионов будут придерживаться карантинных ограничений.
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До 6 регионов могут перейти в желтую зону
Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до 6 регионов могут выйти из "красной" зоны. В частности, в том числе, это Киевский регион, в целом – это Киев и Киевская область,
– сказал Немчинов.
Как сообщает "РБК-Украина", в Киевской школе экономики прогнозировали, что большие шансы выйти из "красного" списка имеют Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.
Какие регионы сейчас находятся в красной зоне
- город Киев
- Киевская область,
- Житомирская,
- Одесская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Львовская,
- Запорожская,
- Черниговская,
- Хмельницкая,
- Харьковская,
- Полтавская области.
Правительство продлило карантин до 30 июня
Отметим, что правительство приняло решение продлить адаптивный карантин в Украине до 30 июня. В это время также будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Однако не исключено, что и после 30 июня действие карантина продлят.
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