В Украине вскоре количество "красных" областей может уменьшиться вдвое. По словам министра Кабинета министров, из перечня с самыми жесткими ограничениями могут выйти сразу 6 регионов. Среди потенциальных – Киев и Киевская область.

Об этом Немчинов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Однако все будет зависеть от того, как жители этих регионов будут придерживаться карантинных ограничений.

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До 6 регионов могут перейти в желтую зону

Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до 6 регионов могут выйти из "красной" зоны. В частности, в том числе, это Киевский регион, в целом – это Киев и Киевская область,

– сказал Немчинов.

Как сообщает "РБК-Украина", в Киевской школе экономики прогнозировали, что большие шансы выйти из "красного" списка имеют Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.

Важно! 22 апреля в желтую зону из красной перешла Черновицкая область. Ранее это сделали Ивано-Франковщина и Закарпатье.

Какие регионы сейчас находятся в красной зоне

город Киев

Киевская область,

Житомирская,

Одесская,

Сумская,

Николаевская,

Львовская,

Запорожская,

Черниговская,

Хмельницкая,

Харьковская,

Полтавская области.

Правительство продлило карантин до 30 июня

Отметим, что правительство приняло решение продлить адаптивный карантин в Украине до 30 июня. В это время также будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Однако не исключено, что и после 30 июня действие карантина продлят.



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала