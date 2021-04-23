Червона зона незабаром може зменшитись удвічі: у Києва та Київщини є шанси потрапити у жовту
В Україні незабаром кількість "червоних" областей може зменшити удвічі. За словами міністра Кабінету міністрів, з переліку з найжорсткішими обмеженнями можуть вийти одразу 6 регіонів. Серед потенційних – Київ та Київська область.
Джерело:24 канал
Про це Немчінов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Проте все залежатиме від того, як жителі цих регіонів дотримуватимуться карантинних обмежень.
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До 6 регіонів можуть перейти у жовту зону
Щодо регіонів. МОЗ прогнозує, що найближчим часом до 6 регіонів можуть вийти з "червоної" зони. Зокрема, в тому числі, це Київський регіон, в цілому – це Київ і Київська область,
– сказав Немчінов.
Як повідомляє "РБК-Україна", в Київській школі економіки прогнозували, що великі шанси вийти з "червоного" списку мають Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.
Які регіони наразі перебувають у червоній зоні
- місто Київ
- Київська область,
- Житомирська,
- Одеська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Львівська,
- Запорізька,
- Чернігівська,
- Хмельницька,
- Харківська,
- Полтавська області.
Уряд продовжив карантин до 30 червня
Зазначимо, що уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин в Україні до 30 червня. У цей час також діятиме режим надзвичайної ситуації. Проте не виключено, що і після 30 червня дію карантину продовжать.
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