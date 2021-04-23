В Україні незабаром кількість "червоних" областей може зменшити удвічі. За словами міністра Кабінету міністрів, з переліку з найжорсткішими обмеженнями можуть вийти одразу 6 регіонів. Серед потенційних – Київ та Київська область.

Про це Немчінов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Проте все залежатиме від того, як жителі цих регіонів дотримуватимуться карантинних обмежень.

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До 6 регіонів можуть перейти у жовту зону

Щодо регіонів. МОЗ прогнозує, що найближчим часом до 6 регіонів можуть вийти з "червоної" зони. Зокрема, в тому числі, це Київський регіон, в цілому – це Київ і Київська область,

– сказав Немчінов.

Як повідомляє "РБК-Україна", в Київській школі економіки прогнозували, що великі шанси вийти з "червоного" списку мають Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.

Важливо! 22 квітня у жовту зону з червоної п ерейшла Чернівецька область. Раніше це зробили Івано-Франківщина та Закарпаття.

Які регіони наразі перебувають у червоній зоні

місто Київ

Київська область,

Житомирська,

Одеська,

Сумська,

Миколаївська,

Львівська,

Запорізька,

Чернігівська,

Хмельницька,

Харківська,

Полтавська області.

Уряд продовжив карантин до 30 червня

Зазначимо, що уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин в Україні до 30 червня. У цей час також діятиме режим надзвичайної ситуації. Проте не виключено, що і після 30 червня дію карантину продовжать.

Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу