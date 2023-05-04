Этой ночью мощный взрыв прогремел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Реакции россиян собрал 24 Канал.
Смотрите также Взрывы и пожары в России участились: что происходит в стране-агрессоре в последние дни
Бурная реакция россиян на взрыв
По старой-доброй традиции россияне возмутились, что их "славная", хваленая ПВО в очередной раз не сработала. Также как всегда потребовали "возмездия", в частности, ударов по украинским городам и даже применения ядерки.
Граждане государства-агрессора в истерике писали:
- "ПВО больше нет?",
- "Надо наносить удары ФАБамы по Киеву, ФАБамы",
- "Когда уже Украину и Запад аннигилируют термоядерными ударами?",
- "Да роз***те уже этих хо**ов. Народ готов к ядерной атаке",
- "Еще одна красная линия, или уже бордовая что ли",
- "Нужно срочно боевых орлов запускать. Теперь только на них надежда в борьбе с дронами",
- "Хваленую российскую ПВО ни одна страна брать больше не будет. Лучше дороже, но Patriot и IRIS-T",
- "Снова? Да за что нас так?",
- "Это же под Краснодаром. Откуда их запускали-то?!",
- "На этот раз повезло, но "прожарка" нефтебаз еще долго будет продолжаться",
- "А перд*ки еще долго тушить придется" и тому подобное.
Маленькая частица истерики россиян из-за ночного хлопка / Скриншоты из соцсетей
Что этому предшествовало
- Ночью 4 мая российские пропагандисты заявили о якобы "атаке беспилотников". На Ильском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул сильный пожар.
- Позже губернатор Краснодарского края заявил, что подтверждено возгорания резервуаров с нефтепродуктами в Северском районе.
- По состоянию на 04:35 на месте взрыва работали 48 пожарных и 16 единиц техники. Уже традиционно россияне заорали, якобы "патер нет".
- По данным росСМИ, пожар охватил 400 квадратных метров. В полшестого утра ее якобы ликвидировали.