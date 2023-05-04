Цієї ночі потужний вибух прогримів на Ільському нафтопереробному заводі. Реакції росіян зібрав 24 Канал.

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Бурхлива реакція росіян на вибух

За старою-доброю традицією росіяни обурилися, що їхня "славнозвісна" хвалена ППО вкотре не спрацювала. Також як завжди почали вимагати "відплати", зокрема, ударів по українських містах та навіть застосування ядерки.

Громадяни держави-агресорки в істериці писали:

"ППО більше немає?",

"Треба завдавати удари ФАБами по Києву, ФАБами",

"Коли вже Україну і Захід анігілюють термоядерними ударами?",

"Та ро**біть вже цих хо**ів. Народ готовий до ядерної атаки",

"Ще одна червона лінія, або вже бордова чи що",

"Потрібно терміново бойових орлів запускати. Тепер тільки на них надія у боротьбі з дронами",

"Хвалену російську ППО жодна країна брати більше не буде. Краще дорожче, але Patriot та IRIS-T",

"Знову? Та за що нас так?",

"Це ж під Краснодаром. Звідки їх запускали-то?!",

"Цього разу пощастило, але "прожарка" нафтобаз ще довго буде тривати",

"А перд*ки ще довго гасити доведеться" тощо.

Маленька частинка істерики росіян через нічну бавовну / Скриншоти з соцмереж

Що цьому передувало