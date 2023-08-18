Сила российского ПВО: в сети показали "секретное оружие" окупантов под Москвой

В России понимают, что с каждым днем неизвестных дронов, летящих на Москву, будет только больше. Так что уже ищут способы, как защищать небо над столицей и ее окрестностями.

Мы же можем очень поблагодарить самих россиян. Они активно излагают в сеть то, что в России называют "ПеВеО". Если серьезно, то на крыше одной из многоэтажек уже сидят военные и караулят.

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Ставят антидроновые посты

Один из таких зафиксировали в подмосковном Красногорске. Там на крыше многоэтажки построили антидроновый пост. Жители уже в восторге. Мол, там появились средства радиоэлектронной борьбы.

Под Москвой на многоэтажках обустраивают антидроновые посты: смотрите видео

Особого внимания заслуживают комментарии женщины, которая сняла на крыше тех самых "ПеВеОшников". Сказать, что она поражена – ничего не сказать.

Стоят какие-то чуваки с диким оружием. То есть оружие это против дронов. У них эти бледные штучки сверху – это что-то типа каких-то радаров, каких-то биноклей. Там камера. Чуваки явно на стрёме и пытаются... Вот, смотрите, даже целится в кого-то. Что-то он там видит. Сидят круглосуточно в этих боксах,

– говорит она.



На посту стоит военный с антидроновым ружьем / Скриншот

Во-первых, у нас есть плохие новости для этой дамы. Если дрон приземляют с помощью антидронового ружья, он все равно куда-то падает. Следовательно, будет взрыв, от которого негде деться.

Во-вторых, есть подозрение, что с этой дамой уже беседовали сотрудники российских спецслужб. Она ведь своим роликом просто взяла и сдала одну из позиций так называемой подмосковской "ПеВеО".

Рой дронов летел на Москву