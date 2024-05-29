Исполняющая обязанности председателя Краснопольской громады Ирина Юхта рассказала, что россияне атаковали регион утром 29 мая. Тогда же глава Сумской городской военной администрации заявил, что над регионом сбили вражескую ракету.
Смотрите также На какие действия россиянам хватит ресурса: что происходит в районе Харьковщины
Что известно об обстреле Краснополья
Ирина Юхта рассказала, что утром 29 мая россияне ударили по центру Краснополья. Атаковали враги между административным зданием и домом культуры.
Предварительно известно о двух погибших гражданских. Также есть раненые люди,
– сообщила чиновница.
Также враги обстреляли Сумскую область ночью на 29 мая. В Сумской ОВА заявили, что враги совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксирован 1 взрыв. Обстрелам подверглись Шалигинская и Конотопская общины,
– заявили власти.
По их данным, Шалигинскую общину враг обстрелял из стрелкового оружия, Конотопская была под ракетным обстрелом, там также слышали взрыв.
Россия атаковала Черниговскую область
В Министерстве внутренних дел рассказали, что Россия продолжает обстрелы приграничья. Ведь 29 мая враги обстреляли пограничную Семеновскую общину Новгород-Северского района.
В результате российского минометного обстрела 48-летний местный житель получил тяжелые травмы. Ведь осколок боеприпаса пробил стену дома и попал ему в голову. От полученных травм мужчина скончался в больнице,
– заявили в МВД.
Последствия обстрела на Черниговщине
Циничная атака россиян по Украине
- Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали украинские области 14 дронами-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили 13 беспилотников в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.
- В Донецкой области россияне атаковали Покровский, Покровский, Бахмутский районы. Враги только за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировали 165 человек, из них 15 – дети.
- На Запорожье враги нанесли 296 ударов. Под огнем России было 8 населенных пунктов. В частности, ударили 79 дронами различной модификации, 5 раз – из реактивной системы залпового огня, зафиксировали 212 артобстрелов.