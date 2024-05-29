Исполняющая обязанности председателя Краснопольской громады Ирина Юхта рассказала, что россияне атаковали регион утром 29 мая. Тогда же глава Сумской городской военной администрации заявил, что над регионом сбили вражескую ракету.

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Что известно об обстреле Краснополья

Ирина Юхта рассказала, что утром 29 мая россияне ударили по центру Краснополья. Атаковали враги между административным зданием и домом культуры.

Предварительно известно о двух погибших гражданских. Также есть раненые люди,

– сообщила чиновница.

Также враги обстреляли Сумскую область ночью на 29 мая. В Сумской ОВА заявили, что враги совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксирован 1 взрыв. Обстрелам подверглись Шалигинская и Конотопская общины,

– заявили власти.

По их данным, Шалигинскую общину враг обстрелял из стрелкового оружия, Конотопская была под ракетным обстрелом, там также слышали взрыв.

Россия атаковала Черниговскую область

В Министерстве внутренних дел рассказали, что Россия продолжает обстрелы приграничья. Ведь 29 мая враги обстреляли пограничную Семеновскую общину Новгород-Северского района.

В результате российского минометного обстрела 48-летний местный житель получил тяжелые травмы. Ведь осколок боеприпаса пробил стену дома и попал ему в голову. От полученных травм мужчина скончался в больнице,

– заявили в МВД.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семьям погибших от рук российских захватчиков.

Последствия обстрела на Черниговщине

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