Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что враг сконцентрировал основной удар на Волчанском направлении. А вспомогательный – в сторону Липцов.

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"Еще до того, как началась эта рейдовая операция, Казачья Лопань – это было рискованное направление. Вполне возможно, что они будут открывать новый фронт именно по одному из этих направлений. В любом случае, это именно пограничная полоса", – сказал Коваленко.

Врагу хватит ресурсов, которые он сейчас концентрирует, для действий в приграничной полосе. Впрочем, есть очень важный нюанс. Россияне до сих пор не могут реализовать свою рейдовую операцию до чего-то более-менее существенного в районе Волчанска и Липцов. Поэтому противнику нужен ресурс для того, чтобы усилить свое наступление на этих направлениях.

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Если Россия сконцентрирует свои усилия на Казачьей Лопани или Большой Писаревке, то вместо усиления, это будет расходование ресурса на новых направлениях.

Они могут сказать: "Мы открыли Сумское направление, начали боевые действия в Сумской области. Мы можем себе это позволить", – если мы говорим непосредственно о Великой Писаревке. Но при этом они не получат тактического или оперативно-тактического преимущества,

– отметил военно-политический обозреватель.

Важное решение для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская военная помощь из предыдущих пакетов уже дошла до фронта. Коваленко отметил, что так украинские военные ударили бомбами GLSDB по оккупантам в Волчанске. Например, по больнице, которую занял враг.

Россия концентрирует свои силы недалеко от границы с Украиной. Известны локации. Говорится, в частности, о Грайвороне. Чтобы отработать на опережение угроз для территории Украины, было бы логично ударить по противнику, например, дальнобойными ракетами ATACMS. Однако, для этого надо разрешение от США на применение их вооружения по территории России.

"Если не будет разрешения, то начнется их (российская – 24 Канал) очередная операция. Это будет расход также и нашего внимания на эти направления для сдерживания, поэтому разрешение необходимо. И лучше, чтобы решение было принято как можно скорее", – отметил военно-политический обозреватель.

Враг готовится