Угроза от ракет, баллистики и активность авиации: почему в Украине объявлена воздушная тревога
Днем 13 апреля для разных областей Украины есть разные угрозы. 24 Канал расскажет детали, где сейчас опасно.
Пожалуйста, находитесь в укрытиях во время тревоги! Помогите Силам обороны защитить вас!
Смотрите также Почему мы говорим о 7 – 8: сколько установок Patriot могут реально закрыть небо Украины
Ракетная опасность для Севера, баллистическая – для Востока и Юга: тревога 13 апреля
Ракетная опасность для северных областей! Тревогу не игнорируем!
– написали Воздушные силы в 16:33.
А буквально через несколько минут ВС сообщили о пусках врагом управляемых авиационных бомб по Сумской области.
Около четырех часов там предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и южных областей. Следует сказать, что она не прошла. То есть сейчас разным регионам нашего государства угрожает разное оружие.
Тревога по состоянию на 16:33 / Скриншот 24 Канала
В 16:48 Воздушные силы дали отбой по Югу. Но опасность остается для Востока и Севера.
Мониторинговые паблики предупредили о активности самолетов Су-57, которые могут запускать ракеты Х-59 и Х-69.
К сожалению, уже в 16:52 на Юге снова объявили тревогу, правда, уже без Одессы. "Херсонская, Николаевская области – угроза применения баллистического вооружения!" – пишут в ВС.
В то же время в 16:57 в Киевской, Сумской и Черниговской областях объявили отбой. То есть ситуация очень динамичная. 24 Канал будет следить за событиями.
На 16:59 карта тревог выглядит так:
Тревога по состоянию на 16:59 / Скриншот 24 Канала
Как видим, сохраняется угроза для Юга и Востока.
В половине шестого начались отбои. На 17:33 красные Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.
В 17:34 Воздушные силы детализировали ситуацию.
"Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Днепропетровская область – возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БПЛА!" – говорится в сообщении.
К сожалению, на 17:36 появилась баллистическая угроза для Харьковщины. К ней присоединилась и Полтавщина. А на Юге работает ПВО.
Россияне запускали КАБы
Активность тактической авиации в акватории Азовского моря. Су-34/35. Угроза применения КАР/КАБ,
– написал один из мониторинговых пабликов в 17:09.
В 17:15 россияне пустили КАБы по Пологовскому району Запорожской области. В 17:16 тревогу объявили в Черкасской области.
17:21 – пуски управляемых авиационных бомб по Покровскому району Донецкой области. Известно о погибших.
Не пренебрегайте безопасностью и будьте в укрытиях!