Зеленский сказал, что в документе, который Виткофф повез Путину, и возможен ли обмен территориями

Владимир Зеленский изложил принципиальную позицию Украины в отношении американских предложений для России. Президент подчеркнул, что нейтральный статус и ограничение армии категорически неприемлемы.

В интервью ведущей Алле Мазур он рассказал, что переданный в Москву американский документ содержит различные направления подходов к вопросам безопасности Украины. Однако у Киева есть четкие границы, которые не могут быть предметом компромисса в ходе каких-либо переговоров.

Что сказал Зеленский

Глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности для нашей страны не могут определяться или диктоваться российской стороной.

Мы не можем говорить о нейтралитете нашей страны... И мы не должны. Наше видение, в принципе, совпадает с позицией американцев: мы не можем говорить об ограничении украинской армии… Наши гарантии безопасности не могут быть продиктованы российской стороной. Поэтому выводы понятны. Ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно президент остановился на предложениях о возможном обмене территориями, которые неоднократно поднимала американская сторона. Он заверил, что Украина не собирается ничего ни на что менять, а территориальные вопросы являются принципиальной красной линией.

Обсуждение таких вопросов, по словам главы государства, возможно исключительно на самом высоком уровне между лидерами стран. В то же время другие детали и технические моменты могут прорабатываться соответствующими рабочими группами.

Вопрос территории – это красная линия, которая может обсуждаться только на уровне лидеров. Это для нас и было константой всегда,

– заявил Зеленский.

Президент также добавил, что дальнейший диалог и обсуждение предусмотренных в документе предложений может состояться уже в ноябре 2026 года.

Как уже сообщалось, возможность организации встречи переговорных команд Украины, США и России обсуждалась в ходе контактов с делегацией США в Осло. После этого американские представители отправились в Санкт-Петербург для согласования позиций.

Кроме того, Киев рассматривает прекращение ударов по энергетике и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Черном море как важные шаги для стабилизации экономики и экспорта. Встреча переговорных групп предварительно планируют на ноябрь, а среди возможных площадок рассматривают Абу-Даби и европейские столицы.