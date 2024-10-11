В The Hill назвали единственную реальную "красную линию" Путина

Западные журналисты очертили "красную линию" российского президента. Там отметили, что она только одна.

В издании The Hill объяснили, что на самом деле является "красной линией" для Владимира Путина. Там отметили, что это – прямое вмешательство войск НАТО.

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"Красные линии" уже пересекали

Издание убеждает, что все, что будет ниже порога прямого вмешательства НАТО в ход боевых действий, не спровоцирует серьезного ответа России против США и стран Альянса.

В то же время это может означать еще более жесткие удары по украинским гражданским. Россия постоянно атакует объекты гражданской инфраструктуры. В частности, часто под ударом находятся жилые дома.

США и их союзники неоднократно пересекали объявленные Путиным "красные линии" и не встречали особых последствий. Однако сейчас американские официальные лица отказываются позволить Украине использовать ракеты большой дальности ATACMS для нанесения ударов по целям в глубине России.

Вся информация свидетельствует, что это не спровоцирует ответа России, поэтому в издании убеждены, что США должны позволить Украине использовать дальнобойные ракеты по целям в российском тылу. Об этом неоднократно говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

Россия постоянно угрожает миру и, в частности, Украине ядерным ударом в случае пересечения "красных линий", которые установил диктатор. Однако эти "красные линии" уже неоднократно пересекали. В частности, когда Украина освободила Херсон в 2022 году, который, в соответствии с измененной российской конституцией, является частью страны-агрессора. Путин тоже угрожал ответить.

В то же время в августе 2024 года Украина пересекла еще одну "красную линию" российского президента и начала операцию в Курской области. Наше государство успешно продвигается вглубь территории врага.

Ранее примером такого "ответа" называли первый массированный обстрел 10 октября 2022 года. Мол, атакой на украинские города Россия якобы отомстила за удар по Крымскому мосту, который атаковала Украина накануне. Однако впоследствии стало понятно, что Россия не привязывает свои обстрелы ни к памятным датам, ни к каким-либо операциям Украины.

Проще говоря, России не нужен повод. Об этом свидетельствует также и то, что значительная часть массированных обстрелов происходит именно в обычные дни.