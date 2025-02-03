Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Силами беспилотных систем ВСУ в интервью "Радио Свободе".

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Что сказал Сухаревский о "красных линиях" России

Вадим Сухаревский на вопрос журналиста о том, есть ли вообще "красные линии" в России и может ли враг сделать что-то такое, что нас удивит, ответил с немного юмором – что нас, украинцев, удивить сейчас.

Украина прошла за эти 10 лет путь просто колоссальный. И мы все время противодействуем Путину. Он воюет с нами с момента своего прихода к власти,

– ответил командующий СБС.

Относительно применения ядерного оружия оккупантами, полковник отметил, что своим солдатам и офицерам говорит: "Зато мы уже в окопах".

По словам Сухаревского, украинской армии надо посадить российскую так же в окопы. Тогда уже можно будет посмотреть, кто из нас сильнее. Полковник заверил, что, сильнее окажемся мы.

Просто надо не сдаваться и понимать, что, в отличие от них, от их захватнической войны, мы ведем войну за наше выживание, за наши ценности, за то, за что боролись наши предки все эти века. Красные линии? Да пусть по***яться на них,

– резюмировал полковник.

К слову, Вадим Сухаревский также заявил, что Украина уже использует лазерное оружие против российских объектов. Эти технологии, по словам командующего СБС, уже поражают на определенной высоте определенные объекты оккупантов.