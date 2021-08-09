"Красный код для человечества": генсек ООН отреагировал на отчет по изменениям климата
Источник:CNN
В докладе о новейших данных Межправительственной группы экспертов по изменению климата отметили – мир нагрелся быстрее, чем до сих пор считали. На соответствующий отчет отреагировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Уровень парниковых газов в атмосфере сейчас достаточно высок для того, чтобы гарантировать нарушение климата примерно на несколько десятилетий. Эксперты заявили, что средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию. Согласно Парижскому климатическому соглашению, была договоренность – не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса.
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В своем заявлении генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал отчет "красным кодом для человечества". Антониу Гутерриш отметил, что порог в 1,5 градуса опасно близким.
Единственный способ предотвратить превышение этого порога – это срочно активизировать наши усилия и идти самым амбициозным путем,
– сказал генеральный секретарь ООН.
В то же время он призвал прекратить использование угля и других ископаемых видов топлива, которые способствуют загрязнению. Гутерриш добавил, что глобальный нагрев влияет на каждый регион Земли, и многие изменения становятся необратимыми.
Отчет об изменениях климата: кратко
- 9 августа Межправительственная группа экспертов по вопросам изменений климата опубликовала отчет, говорящий об информации за последние 7 лет исследований. Согласно документу, земля нагревается слишком быстро.
- Превышение теоретически допустимой нормы по мировой температуре может привести к уменьшению урожайности. Результат – изменения в экосистемах мира.
- Эксперты пояснили, что планета в среднем нагреется на 1,5 градуса к 2040 году. Однако в случае, если выбросы углерода не сократятся, это случится раньше.
- Сейчас предотвратить ухудшение изменений климата может сокращение выбросов.