Красный Крест будет во главе колонны, – Верещук об эвакуации с Востока Украины

Украина хочет эвакуировать из городов, которые беспощадно обстреливают враг, гуманитарными коридорами сотни тысяч человек. Во главе колонны будут машины Красного Креста, чтобы обеспечить режим прекращения огня.

Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Красный Крест будет во главе колонны

Эвакуация будет происходить сразу по нескольким маршрутам. В общей сложности планируют эвакуировать около 215 тысяч человек.

Красный Крест будет обеспечивать режим прекращения огня. Он будет присутствовать и возглавлять колонны, которые будут двигаться по указанным маршрутам,

– объяснила Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что Донецкая ВГА начала оповещать местное население о местах сбора.

Эвакуация из Волоновахи и Мариуполя пройдет по "зеленым коридорам" 5 марта. В настоящее время есть договоренность о прекращении огня.

Смотрите обращение Ирины Верещук об эвакуации:

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