Красный крест фактически в заложниках россиян в Мангуше – Верещук
4 апреля 2022 , 16:50Читати новину українською
На сегодня, 4 апреля, Международный комитет Красного Креста находится в заложниках оккупантов.
Их содержат в поселке Магнуш Донецкой области. Об этом рассказала министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время телемарафона, передает 24 канал.
Кроме этого, оккупанты не допускают в Мариуполь автобусы, люди едут только своим легковым транспортом. Более того, с захватчиками пока не могут договориться.