Красный крест фактически в заложниках россиян в Мангуше – Верещук

На сегодня, 4 апреля, Международный комитет Красного Креста находится в заложниках оккупантов.

Их содержат в поселке Магнуш Донецкой области. Об этом рассказала министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время телемарафона, передает 24 канал.

Кроме этого, оккупанты не допускают в Мариуполь автобусы, люди едут только своим легковым транспортом. Более того, с захватчиками пока не могут договориться.