Їх утримують у селищі Магнуш, що на Донеччині. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час телемарафону, передає 24 канал.

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Як вона наголосили, Червоний Хрест ще з 1 квітня намагається доїхати до Маріуполя.

От ціна домовленостей Росії і Міжнародного Червоного Хреста,

– наголосила Верещук.

Крім цього, окупанти не допускають до Маріуполя автобуси, люди їдуть лише своїм легковим транспортом. Ба більше, із загарбниками наразі не можуть домовитися.

Деталі про затримання представників Міжнародного Червоного Хреста

Джерело: Медіацентр Україна

Мер Маріуполя Вадим Бойченко також повідомив, що вчора, 3 березня, у місті Мангуш Донецької області російські військові затримали представників Міжнародного Червоного хреста, які намагались дістатись заблокованого Маріуполя.

"Вчора представники Міжнародного Червоного Хреста поїхали в Маріуполь. Вони доїхали до міста Мангуш, там вони були заарештовані", – сказав Бойченко.

І додав, що їхнім порятунком вже займаються. Зокрема віцепрем'єрка Ірина Верещук займається тим, аби їх визволити, щоб вони потрапили на підконтрольну Україні територію.

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