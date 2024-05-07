Лубинец призвал исключить Белорусский и Российский Красный Крест из МФОКК

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с призывом. Речь идет об исключении из организации Белорусского и Российского Красного Креста.

По словам уполномоченного по правам человека, эти конкретные шаги помогут федерации "спасти свое имя и репутацию" в глазах мирового сообщества.

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Лубинец призвал исключить Белорусский и Российский КК из федерации

Украинский омбудсмен отметил, что во время второго дня своего пребывания в Женеве он встретился с президентом Международной Федерации Красного Креста – Кейт Форбс. Первоначально Лубинец обсудил с Форбс вопрос приостановления членства Российского Красного Креста в федерации, а в дальнейшем – полностью его исключения из организации.

Ведь, как известно, РКК совершил ряд действий, которые не соответствуют принципам организации. Убежден, что пришло время для принятия волевого решения: не может РКК оставаться в составе федерации, если они подыгрывают целям агрессора! Это – адвокация интересов россиян!

– отметил Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что если не будут приняты соответствующие меры, то он оставляет за собой право начать кампанию информирования доноров МФОКК об отсутствии действенной реакции федерации на нарушение РКК принципов деятельности этой организации.

"Далее поднял вопрос абсолютного исключения Белорусского Красного Креста из федерации из-за причастности к депортации украинских детей. В связи с этим выразил просьбу, чтобы МФОКК способствовала в верификации украинских детей, которые были вывезены в или через территорию Беларуси", – рассказал уполномоченный по правам человека.

Лубинец подчеркнул, что еще есть возможность спасти репутацию Красного Креста. Для этого, по словам омбудсмена, от организации необходимы конкретные действия, которые направлены на победу справедливости, а не на провоцирование новых преступлений.

Обратите внимание! Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца координирует деятельность национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца во всем мире. МФОКК и КП вместе с МФКК поддерживает создание новых национальных обществ в странах, где официально не существует ни одного общества.

Стоит отметить, что белорусскому обществу Красного Креста в декабре 2023 года приостановили членство в Международной Федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца за причастность к депортации украинских детей.